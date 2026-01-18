Глава Банка Латвии заявил Financial Times, что Европа уже находится в состоянии войны с РФ
Глава Банка Латвии Мартиньш Казакс может занять высокое кресло во Франкфурте.
Глава Банка Латвии заявил Financial Times, что Европа уже находится в состоянии войны с РФ

Европейский Союз уже фактически находится в состоянии войны с Россией. Об этом заявил глава центрального банка Латвии Мартиньш Казакс в интервью Financial Times. Он призвал европейских политиков и финансовые институты готовиться к дальнейшей эскалации.

"Наивно думать, что мы не находимся в состоянии войны [с Россией]", - сказал он.

Хотя конфликт пока не разворачивается "физически" на территории ЕС, он обратил внимание на кибератаки, которые происходят "постоянно", диверсии против подводных кабелей в Балтийском море и нарушение воздушного пространства Дании, вероятно, российскими дронами.

"Мы должны быть стойкими, чтобы справиться с этим", - подчеркнул Казакс.

По его словам, если какая-то страна еврозоны столкнется с военным конфликтом на своей территории, это может привести к "проблемам финансовой стабильности", сбоям в банковской системе и рискам для устойчивости государственного долга. В то же время банкир подчеркнул, что эти риски "незначительны" и ЕС способен с ними справиться.

"В наших руках - уменьшать вероятность [прямого конфликта с Россией]", - сказал Казакс, отметив, что этого можно достичь как путем поддержки Украины, так и через укрепление европейских вооруженных сил, чтобы Россия понимала: любое нападение - это "слишком высокий риск, который даже не стоит рассматривать".

Издание напомнило, что 52-летний Казакс, возглавляющий центральный банк Латвии с декабря 2019 года, является одним из шести претендентов на пост вице-президента Европейского центрального банка. Также отмечается, что именно Казакс одним из первых предупреждал о рисках инфляции после пандемии Covid-19 и начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

