Глава Банка Латвии заявил Financial Times, что Европа уже находится в состоянии войны с РФ
Европейский Союз уже фактически находится в состоянии войны с Россией. Об этом заявил глава центрального банка Латвии Мартиньш Казакс в интервью Financial Times. Он призвал европейских политиков и финансовые институты готовиться к дальнейшей эскалации.
"Наивно думать, что мы не находимся в состоянии войны [с Россией]", - сказал он.
Хотя конфликт пока не разворачивается "физически" на территории ЕС, он обратил внимание на кибератаки, которые происходят "постоянно", диверсии против подводных кабелей в Балтийском море и нарушение воздушного пространства Дании, вероятно, российскими дронами.
"Мы должны быть стойкими, чтобы справиться с этим", - подчеркнул Казакс.
По его словам, если какая-то страна еврозоны столкнется с военным конфликтом на своей территории, это может привести к "проблемам финансовой стабильности", сбоям в банковской системе и рискам для устойчивости государственного долга. В то же время банкир подчеркнул, что эти риски "незначительны" и ЕС способен с ними справиться.
"В наших руках - уменьшать вероятность [прямого конфликта с Россией]", - сказал Казакс, отметив, что этого можно достичь как путем поддержки Украины, так и через укрепление европейских вооруженных сил, чтобы Россия понимала: любое нападение - это "слишком высокий риск, который даже не стоит рассматривать".
Издание напомнило, что 52-летний Казакс, возглавляющий центральный банк Латвии с декабря 2019 года, является одним из шести претендентов на пост вице-президента Европейского центрального банка. Также отмечается, что именно Казакс одним из первых предупреждал о рисках инфляции после пандемии Covid-19 и начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.