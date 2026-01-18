Глава Банка Латвии заявил Financial Times, что Европа уже находится в состоянии войны с РФ

По его словам, если какая-то страна еврозоны столкнется с военным конфликтом на своей территории, это может привести к "проблемам финансовой стабильности", сбоям в банковской системе и рискам для устойчивости государственного долга. В то же время банкир подчеркнул, что эти риски "незначительны" и ЕС способен с ними справиться.