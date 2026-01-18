Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская решила уехать из Литвы в другую страну
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская переедет из Литвы в Польшу. Об этом, ссылаясь на Deutsche Welle, сообщает "Медуза".
Светлана Тихановская с 2020 года живет в Вильнюсе, там же работал и ее офис. В октябре 2025 года власти Литвы объявили, что понижают уровень охраны белорусского политика. Тогда сообщалось, что обеспечением безопасности Тихановской вместо Службы охраны руководства Литвы занялось Бюро криминальной полиции, которое обеспечивает защиту свидетелей и потерпевших.
Решение о понижении уровня охраны Тихановской, пояснил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, было принято «после оценки ситуации безопасности и анализе рисков».
Источники LRT сообщали, что охрана лидера белорусской оппозиции и другие расходы, включая автомобили для сопровождения, содержание места проживания, а также пользование VIP-терминалами в аэропортах, обходились бюджету Литвы примерно в один миллион евро в год. Из-за решения властей Литвы ослабить охрану политика офис Тихановской в Вильнюсе в октябре приостановил работу.
В свою очередь как сообщают независимые белорусские СМИ, Сергей Тихановский, муж Светланы, сейчас учится в США и их со Светланой дети живут там вместе с ним.
У Тихановских двое детей — сын Корней и дочь Агния.