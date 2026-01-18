Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская решила уехать из Литвы в другую страну

Светлана Тихановская с 2020 года живет в Вильнюсе, там же работал и ее офис. В октябре 2025 года власти Литвы объявили, что понижают уровень охраны белорусского политика. Тогда сообщалось, что обеспечением безопасности Тихановской вместо Службы охраны руководства Литвы занялось Бюро криминальной полиции, которое обеспечивает защиту свидетелей и потерпевших.