В Латвии
Сегодня 09:03
В Риге в воскресенье будет солнечно и сухо: температура опустится до -9
Так же, как и в субботу, в воскресенье в Латвии ожидается солнечная погода, однако временами небо может затягивать облаками, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
День пройдет без осадков. При слабом ветре максимальная температура воздуха составит от -5 до -10 градусов: теплее будет в Курземе и на побережье Видземе, а в остальных районах страны — холоднее.
В Риге в единственный на этой неделе официальный выходной день будет солнечно и сухо. Температура воздуха в столице повысится до -7…-9 градусов.
В начале следующей недели сохранится низкая температура, однако к середине недели ожидается потепление — при этом температура по-прежнему останется ниже 0 градусов. Погоду будет определять обширный антициклон, поэтому существенных осадков не прогнозируется, и толщина снежного покрова заметно не увеличится.