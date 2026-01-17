Крупный улов в Плявниеках: полиция изъяла 50 000 таблеток экстази и 160 тысяч евро

Уголовный процесс начат по третьей части статьи 253.1 Уголовного закона — за незаконное приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических или психотропных веществ с целью реализации либо за их незаконную реализацию, если преступление совершено организованной группой или в крупном размере. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без конфискации, а также пробационный надзор на срок до трех лет.