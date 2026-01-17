Крупный улов в Плявниеках: полиция изъяла 50 000 таблеток экстази и 160 тысяч евро
В Риге, в Плявниеках, 13 января полиция задержала ранее судимого мужчину и женщину по делу о незаконном обороте наркотиков в крупном размере.
Работая по линии противодействия незаконному обороту наркотиков, сотрудники 4-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции вышли на след мужчины 1986 года рождения и женщины 2002 года рождения, которые, предположительно, занимались сбытом наркотических веществ в Риге. 13 января полицейские задержали обоих. В момент задержания у мужчины нашли 11 таблеток MDMA (экстази). Отмечается, что мужчина уже ранее был судим за незаконную реализацию наркотических веществ.
В ходе обыска в подсобном помещении арендованного мужчиной дома в Риге, в Плявниеках, правоохранители обнаружили и изъяли 12 кг таблеток MDMA (предположительно около 50 000 таблеток), 500 г амфетамина и деньги — 153 585 евро. Кроме того, в легковом автомобиле мужчины нашли и изъяли еще 40 г амфетамина, 3 таблетки MDMA и наличные — 8220 евро.
Уголовный процесс начат по третьей части статьи 253.1 Уголовного закона — за незаконное приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических или психотропных веществ с целью реализации либо за их незаконную реализацию, если преступление совершено организованной группой или в крупном размере. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без конфискации, а также пробационный надзор на срок до трех лет.
Учитывая, что у мужчины нет официального места работы, есть обоснованные подозрения, что найденные у него деньги получены преступным путем. Если будет подтверждено незаконное происхождение средств, будет решаться вопрос об их перечислении в государственный бюджет.
Подозреваемому мужчине избрана мера пресечения — заключение под стражу.
Государственная полиция напоминает: ни одно лицо не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.