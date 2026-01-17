В Латвии
Сегодня 18:12
Латвию ждет холодная ночь без снега: на востоке температура может упасть до -20
В воскресенье Латвию ожидает спокойная, сухая зимняя погода: осадков не прогнозируют, ветер будет слабым, а временами будет выглядывать солнце.
В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируют. При слабом ветре минимальная температура воздуха составит -12…-17°, на побережье во многих местах -6…-11°. Как и в предыдущие ночи, на востоке страны при прояснениях температура может опуститься до -20°.
В Риге ночь будет холодной — столбик термометра может опуститься до -14°, однако погода останется сухой, ветер будет слабым.
Днем ожидается солнечно и без осадков, хотя временами небо может затягивать облаками. Ветер слабый. Максимальная температура воздуха составит -5…-10°. В Риге прогнозируется солнечная и сухая погода: слабый ветер, температура повысится до -8…-10°.