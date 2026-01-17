Латвию ждет холодная ночь без снега: на востоке температура может упасть до -20

В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируют. При слабом ветре минимальная температура воздуха составит -12…-17°, на побережье во многих местах -6…-11°. Как и в предыдущие ночи, на востоке страны при прояснениях температура может опуститься до -20°.