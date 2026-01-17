Уроки не спасут: почему детям сложно перейти на латышский

"Дети изучают латышский язык на уроках, и это совершенно правильно. Однако очень важно и то, какая языковая среда их окружает. А эта языковая среда во многом формируется местом жительства детей, обществом. И иногда такого общества, говорящего на латышском языке, вокруг них нет". Есть мероприятия и виды деятельности, которые неформально стимулируют возможность говорить на латышском языке и тем самым улучшают его усвоение, сказала руководитель представительства Британского совета в Латвии Зане Матесовича. В пилотном проекте Британского совета приняли участие 28 образовательных учреждений.