Украина и РФ договорились о локальном прекращении огня
Россия и Украина при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились о прекращении огня в районе Запорожской АЭС, чтобы начать ремонт последней оставшейся резервной линии электропередачи. Как пишет DW, об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Ожидается, что технические специалисты украинского оператора электросетей в ближайшие дни приступят к ремонтным работам на линии 330 кВ, поврежденной и отключенной в результате военных действий 2 января", - говорится в сообщении.
На фоне продолжающихся атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины МАГАТЭ готовит очередную экспертную миссию для инспектирования десяти электроподстанций Украины, имеющих критическое значение для ядерной безопасности, сообщил также Гросси.
Эти подстанции важны для выработки электроэнергии, необходимой для систем охлаждения реакторов и других ключевых функций ядерной безопасности, уточняется в пресс-релизе.
Запорожская АЭС - крупнейшая атомная станция в Европе. В ее состав входят шесть энергоблоков общей мощностью 6000 МВт. Она расположена близ Энергодара на южном берегу обмелевшего Каховского водохранилища. Россия оккупировала Запорожскую АЭС в марте 2022 года, вскоре после начала войны в Украине, передав ее под управление АО "Росэнергоатом".