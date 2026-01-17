Украина и РФ договорились о локальном прекращении огня

Запорожская АЭС - крупнейшая атомная станция в Европе. В ее состав входят шесть энергоблоков общей мощностью 6000 МВт. Она расположена близ Энергодара на южном берегу обмелевшего Каховского водохранилища. Россия оккупировала Запорожскую АЭС в марте 2022 года, вскоре после начала войны в Украине, передав ее под управление АО "Росэнергоатом".