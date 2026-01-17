Сухо и очень холодно: Латвию ждут морозные выходные
По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в субботу слабый ветер будет гнать облака, не принося осадков.
Облачность в течение дня будет переменной, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, южный ветер. Максимальная температура составит -5...-10 градусов Цельсия, в восточных районах -10...-13 градусов.
В Риге небо будет частично облачным, а день сухим. Будет дуть легкий ветерок, а температура воздуха поднимется до -7...-9 градусов.
В воскресенье ожидается частично облачное небо и без осадков. Будет дуть слабый переменный ветер. Ночью температура воздуха достигнет -11...-16 градусов. На побережье будет не так холодно, -6...-10 градусов, а в юго-восточных районах очень холодно - до -18 градусов. Днем потеплеет до -7...-12 градусов, а местами на Курземском побережье даже до -5...-7 градусов.
В понедельник погода не изменится, но будет на несколько градусов холоднее, чем в воскресенье.
В первой половине следующей недели погода останется такой же, как и в предыдущие дни, но с середины недели станет теплее. Однако температура воздуха по-прежнему будет отрицательной как в дневные, так и в ночные часы. Будет дуть слабый или умеренный ветер, погода останется сухой, без существенных осадков.