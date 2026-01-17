Сухо и очень холодно: Латвию ждут морозные выходные

В первой половине следующей недели погода останется такой же, как и в предыдущие дни, но с середины недели станет теплее. Однако температура воздуха по-прежнему будет отрицательной как в дневные, так и в ночные часы. Будет дуть слабый или умеренный ветер, погода останется сухой, без существенных осадков.