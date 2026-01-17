Четыре полосы для Лиепайского шоссе: общество требует, государство отвечает - нет денег

Парламентский секретарь Минсообщения Гирт Дубкевич сообщил, что 2 декабря прошлого года правительство утвердило стратегию развития автомобильных дорог до 2040 года. Ее цель - создание единой, безопасной и эффективной государственной дорожной сети. Документ предусматривает три приоритета: возможность добраться из Риги до ближайших стран ЕС в течение одного часа; строительство объездной дороги вокруг Риги с двумя проезжими частями; а также сообщение, обеспечивающее доступ к центру любого края Латвии по качественным асфальтированным дорогам. При этом, подчеркнул Дубкевич, наличие приоритетов не означает доступности финансирования.