Во Владимирской области РФ закрыли колонию, где сидел Навальный

Навальный находился в покровской колонии с февраля 2021 года по июнь 2022 года. Он называл ее "дружелюбным концлагерем". "Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным позам осужденных, стоящим навытяжку и боящимся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 "Покров", совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо", – писал политик.