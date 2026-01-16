2025 год стал прорывным для Латвии - кто и зачем вложил в нас целый миллиард

Одной из крупнейших историй инвестиционного успеха 2025 года стал выбор японской технологической компании Epson открыть Европейский центр бизнес-услуг в Риге, предусмотрев для этого инвестиции в размере 6 млн евро и создание 150 новых рабочих мест. Рига была выбрана для этого проекта из 28 городов в 18 странах, при этом решающими факторами стали местоположение, стабильность, конкурентоспособность расходов Латвии, а также квалификация рабочей силы и языковые навыки.