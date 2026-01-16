Уроки Украины и защита инфраструктуры: о чем договорились министры обороны Латвии и Швеции
В пятницу, 16 января, министр обороны Латвии Андрис Спрудс и министр обороны Швеции Пал Йонсон подписали дорожную карту по укреплению оборонного сотрудничества между Латвией и Швецией.
Дорожная карта включает дальнейшее присутствие Швеции в многонациональной бригаде НАТО в Латвии, в том числе ротацию механизированного батальона и обеспечение способностей противовоздушной обороны, а также участие Швеции в задачах патрулирования воздушного пространства НАТО. Одновременно предусмотрено более тесное сотрудничество в Балтийском море: укрепление береговой обороны, морского наблюдения и защиты подводной инфраструктуры, а также развитие морских беспилотных систем.
«Военное присутствие Швеции в Латвии является недвусмысленным подтверждением союзнической солидарности и вкладом в коллективную оборону НАТО. Подписанная сегодня дорожная карта охватывает весь спектр обороны — от усиления сухопутных возможностей и артиллерии до беспилотных технологий и безопасности в воздушном пространстве. Решение разместить в Латвии уже с этого года произведенные в Швеции артиллерийские системы Archer существенно увеличит возможности НВС в части непрямого огня и сдерживания, одновременно еще больше углубляя тесное и скоординированное сотрудничество обеих стран в укреплении региона Балтийского моря», — отметил Спрудс.
Важной частью сотрудничества станет развитие беспилотных и противодроновых возможностей: совместные исследования, обучение, индустриальная кооперация и обмен опытом, в том числе с учетом уроков войны в Украине. Дорожная карта также предусматривает взаимодействие по внедрению системы Archer в Латвии (обучение, совместимость, долгосрочное развитие), а также более широкое сотрудничество в закупках оборонной промышленности для укрепления надежности поставок и логистических возможностей обеих стран. Дополнительно предусмотрена кооперация в космической сфере в рамках инициативы европейского космического щита.
Документ также поручает вооруженным силам обеих стран разработать совместный план мероприятий, чтобы обеспечить практическую реализацию военного сотрудничества.
После подписания дорожной карты министры посетили военную базу Адажи, где приняли участие в церемонии передачи полномочий шведской боевой группы. Командующий сухопутными силами Швеции генерал-майор Йонни Линдфош передал руководство шведским механизированным батальоном командиру многонациональной бригады НАТО в Латвии полковнику Кристоферу Ривсу. Министры также приветствовали шведских военнослужащих, которые приступают к службе в составе бригады, сменяя датский контингент.