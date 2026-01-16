Уроки Украины и защита инфраструктуры: о чем договорились министры обороны Латвии и Швеции

«Военное присутствие Швеции в Латвии является недвусмысленным подтверждением союзнической солидарности и вкладом в коллективную оборону НАТО. Подписанная сегодня дорожная карта охватывает весь спектр обороны — от усиления сухопутных возможностей и артиллерии до беспилотных технологий и безопасности в воздушном пространстве. Решение разместить в Латвии уже с этого года произведенные в Швеции артиллерийские системы Archer существенно увеличит возможности НВС в части непрямого огня и сдерживания, одновременно еще больше углубляя тесное и скоординированное сотрудничество обеих стран в укреплении региона Балтийского моря», — отметил Спрудс.