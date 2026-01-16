Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:04
В Латвии в субботу ожидаются морозы до -19 градусов
В субботу в Латвии установится морозная и преимущественно ясная погода с небольшой облачностью, прогнозируют синоптики.
Минимальная температура воздуха ночью составит от -7 градусов местами на побережье Курземе до -19 градусов в отдельных регионах на востоке страны. Максимальная температура днем составит от -4 до -12 градусов.
В Риге в субботу будет солнечно, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до -12 градусов, а днем составит около -7 градусов.