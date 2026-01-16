Как дом в Риге превратился из деградирующего здания в современное жилье

Как заявила председатель Комитета Рижской думы по жилью и окружающей среде Элина Трейя, помощь Жилищного центра компетенций была решающей для привлечения внешнего финансирования. По ее словам, дом на улице Салацас является примером того, как сотрудничество самоуправления и жителей в сочетании с доступной поддержкой может превратить деградирующее здание в современное и энергоэффективное жилье.