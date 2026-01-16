Как дом в Риге превратился из деградирующего здания в современное жилье
На этой неделе в Риге открыли отреновированный многоквартирный дом по адресу Салацас, 7. Реновация проведена при поддержке созданного Рижским самоуправлением Жилищного центра компетенций. На момент начала проекта самоуправлению принадлежали несколько квартир в этом доме.
Как заявила председатель Комитета Рижской думы по жилью и окружающей среде Элина Трейя, помощь Жилищного центра компетенций была решающей для привлечения внешнего финансирования. По ее словам, дом на улице Салацас является примером того, как сотрудничество самоуправления и жителей в сочетании с доступной поддержкой может превратить деградирующее здание в современное и энергоэффективное жилье.
В самоуправлении подчеркивают, что наиболее заметные результаты обновления таких домов — приведенная в порядок фасадная часть и более низкие счета за теплоэнергию. Однако реновация также позволяет решить ряд технических проблем: применение энергоэффективных материалов и технологий дает возможность существенно улучшить энергоэффективность зданий, построенных 30 и более лет назад.
В доме на Салацас, 7 — 23 квартиры. На момент начала процесса реновации пять квартир принадлежали самоуправлению. В ходе проекта повысили энергоэффективность здания, усилили несущие конструкции и модернизировали систему вентиляции. В числе ожидаемых выгод названы рост стоимости недвижимости, снижение потребления тепла и повышение комфорта проживания.
Работы выполнила SIA Komercveiksmes, управление домом осуществляет SIA Pilsētas namu pārvaldnieks. Общая стоимость проекта составила около 400 000 евро. Поддержка на разработку документации в размере 50% получена от Altum.
В настоящее время центр готовит техническую документацию еще для 35 жилых домов, чтобы продолжить обновление городского жилищного фонда.