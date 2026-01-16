В Латвии в шпионаже обвинен менеджер в сфере строительства, передававший данные российской разведке
В Латвии предъявлено обвинение 39‑летнему мужчине, который, по данным следствия, по поручению российской военной разведки (ГРУ) собирал сведения о военных объектах и инфраструктуре страны. Его задержали в августе, и он остаётся под стражей.
Один из задержанных в прошлом году и теперь обвиняемых в шпионаже в пользу России мужчин является менеджером в сфере строительства, и его рабочие обязанности облегчали получение информации о строительстве новых военных объектов.
Обвинение, предъявленное 39-летнему мужчине, свидетельствует о том, что он по идеологическим мотивам по поручению ГРУ незаконно собирал и передавал сведения о местах нахождения военных объектов в Латвии, об объектах инфраструктуры, их особенностях, обеспечении безопасности, составе контингента НАТО, обучении, индивидуальном вооружении, местах проведения учений и другие сведения. Для общения с ГРУ обвиняемый использовал аккаунт в приложении Telegram.
Более подробную информацию прокуратура предоставит после завершения досудебного уголовного процесса.
Ранее сообщалось, что это одно из дел о шпионаже, которое Служба государственной безопасности (СГБ) передала в прокуратуру в декабре прошлого года. Обвиняемый был задержан СГБ 27 августа минувшего года, а уголовный процесс против него начат 21 августа. В качестве меры пресечения к обвиняемому применено заключение под стражу.
В конце декабря СГБ передала в прокуратуру материалы еще одного уголовного дела в отношении другого гражданина Латвии в связи с незаконным сбором сведений о латвийской оборонной отрасли по поручению ГРУ. Обвинение пока не предъявлено.