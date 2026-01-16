В Латвии в шпионаже обвинен менеджер в сфере строительства, передававший данные российской разведке

Обвинение, предъявленное 39-летнему мужчине, свидетельствует о том, что он по идеологическим мотивам по поручению ГРУ незаконно собирал и передавал сведения о местах нахождения военных объектов в Латвии, об объектах инфраструктуры, их особенностях, обеспечении безопасности, составе контингента НАТО, обучении, индивидуальном вооружении, местах проведения учений и другие сведения. Для общения с ГРУ обвиняемый использовал аккаунт в приложении Telegram.