Названы места, где в 2026 году исследователи будут замерять физические параметры жителей Латвии

На данный момент в исследовании приняли участие 2055 человек. В рамках проекта собраны обширные данные в различных регионах Латвии. В 2024 году в Пиебалге в исследовании участвовали 690 человек, а в 2025 году в Курземе — 423 участника в Кулдиге, 563 в Лиепае и 379 в Вентспилсе.