Названы места, где в 2026 году исследователи будут замерять физические параметры жителей Латвии
Рижский университет Страдиня (Rīgas Stradiņa universitāte, RSU) в 2026 году е планирует продолжить антропологическое исследование населения Латвии в Бауске, Валмиере, Саулкрасти и в других местах Земгале и Видземе.
Проект реализуется с 2024 года командой исследователей и студентов Института анатомии и антропологии RSU, а его цель — систематически изучать антропологические и медицинские характеристики населения Латвии, опираясь как на историческое наследие профессора Екаба Приманиса, так и на методы современной науки. Полученные данные и выводы уже в ближайшем будущем позволят представить результаты проекта на международных научных конгрессах и конференциях высокого уровня.
На данный момент в исследовании приняли участие 2055 человек. В рамках проекта собраны обширные данные в различных регионах Латвии. В 2024 году в Пиебалге в исследовании участвовали 690 человек, а в 2025 году в Курземе — 423 участника в Кулдиге, 563 в Лиепае и 379 в Вентспилсе.
Летом 2026 года в течение четырех недель команда исследователей и студентов отправится в экспедиции по регионам Земгале и Видземе, включая Бауску, центральную часть Земгале, Валмиеру и побережье Видземе, начиная с Саулкрасти.
Также одной из главных задач на 2026 год обозначен полный переход на электронный ввод данных с отказом от бумажного формата, чтобы ускорить обработку большого массива информации.