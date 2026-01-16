Трагедия в Крусткалны - при пожаре в жилом доме погибли двое детей
В пятницу утром в результате пожара в жилом доме в поселке Крусткалны Кекавского края погибли два человека, 29 были спасены, несколько из них пострадали, а 15 человек эвакуировались самостоятельно, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В службе неотложной медицинской помощи подтвердили агентству LETA, что погибшие — несовершеннолетние. Пожар произошел в здании по адресу улица Яунлазду, 5.
В 4:59 VUGD получила информацию о том, что в Кекавском крае в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома возник пожар. По прибытии на место происшествия пожарные-спасатели установили, что огонь с открытым пламенем стремительно распространяется по этажам здания. Пожарные-спасатели немедленно начали обследование всех квартир и спасение людей.
Из горящего здания пожарные спасли 29 человек, из них 18 при помощи спасательных масок, шестерых с помощью автолестницы и пятерых с помощью трехколенных выдвижных лестниц.
Помощь службы неотложной медицинской помощи потребовалась семи людям, из которых четверо пострадали, трое из них были госпитализированы, а еще трем госпитализация не потребовалась.
В пожаре погибли два человека. Еще 15 человек эвакуировались из здания самостоятельно.
В пятницу утром пожарные-спасатели продолжают работу на месте происшествия — проводится разбор конструкций.
В самоуправлении Кекавского края подтвердили агентству LETA, что в связи со случившимся в пятницу утром состоится заседание антикризисной группы, на котором планируется обсудить, в том числе, необходимую помощь пострадавшим.