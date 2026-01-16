Трамп все же получил Нобелевскую премию мира - в подарок
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо передала президенту США Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира.
Как сообщает Associated Press, после встречи с американским президентом Мачадо сказала журналистам, что сделала это "в знак признания его уникальной приверженности нашей свободе".
Трамп в соцсети Truth Social позднее написал, что для него было "огромной честью" стретиться с Мачадо. "Она замечательная женщина, которая многое пережила. Мария вручила мне Нобелевскую премию мира за мою работу. Это был прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!" – отметил президент США.
В Нобелевском комитете на прошлой неделе заявили, что после объявления о присуждении Нобелевской премии она не может быть отозвана, разделена или передана другим лицам. Это решение окончательное и действует всегда.
Трамп в прошлом году хотел получить Нобелевскую премию мира, считая, что она ему полагается за усилия по прекращению восьми войн. Однако эта премия была присуждена Мачадо, которая в прошлом году прибыла в Осло, чтобы ее получить, и затем посвятила ее народу Венесуэлы и Трампу.
После захвата авторитарного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его вывоза в США в ходе военной операции 3 января Трамп отказался поддерживать Мачадо. Трамп решил поддержать вице-президента Делси Родригес, которая после свержения Мадуро стала временным президентом, пока она выполняет требования Вашингтона, особенно в части доступа к нефтяным резервам Венесуэлы. Трамп заявил, что у Мачадо недостаточно поддержки в Венесуэле, поэтому он поддерживает Родригес.
В среду у Трампа и Родригес состоялся первый телефонный разговор, а в четверг Белый дом сообщил, что Трамп доволен нынешним руководством Венесуэлы.