Трамп все же получил Нобелевскую премию мира - в подарок

Трамп в прошлом году хотел получить Нобелевскую премию мира, считая, что она ему полагается за усилия по прекращению восьми войн. Однако эта премия была присуждена Мачадо, которая в прошлом году прибыла в Осло, чтобы ее получить, и затем посвятила ее народу Венесуэлы и Трампу.