Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
Солнечная и морозная пятница: в Латвии до -14 градусов
В пятницу в Латгале, Селии и восточной части Видземе будет преимущественно ясное небо, также и в остальной Латвии во многих местах будет светить солнце, прогнозируют синоптики.
Местами возможен небольшой снег. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха днем будет от -4..-7 градусов в Курземе до -11..-14 градусов в восточной части страны.
В Риге не ожидается значительных осадков и возможно прояснение неба. При умеренном южном, юго-восточном ветре температура воздуха будет -8..-9 градусов.