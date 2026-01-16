А если прилетит российская ракета: неприятная правда о страховке и ипотеке в Латвии

Таким образом, ключевая проблема заключается в том, что в экстремальной ситуации собственник недвижимости рискует остаться без дома и без страховой компенсации, но с сохраняющимся долгом перед банком. Гарантий, что убытки будут покрыты или обязательства списаны, сегодня не существует.