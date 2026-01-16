А если прилетит российская ракета: неприятная правда о страховке и ипотеке в Латвии
В случае войны владелец недвижимости может остаться без компенсации, но с долгом перед банком. Страховка не покрывает военные риски, сообщает Ассоциация страховщиков Латвии, а кредитные обязательства лишь временно приостанавливаются.
Является ли страхование недвижимости гарантией безопасности или лишь дополнительной статьей расходов — этот вопрос обсуждался в программе «Naudas cena» на TV24. В дискуссии участвовали представители рынка недвижимости, страхового сектора и банков.
Поводом для острого разговора стал вопрос зрителя: получит ли он страховую выплату, если его имущество будет разрушено российской ракетой. Ответ президента Ассоциации страховщиков Латвии Яниса Абашинса был однозначным — нет.
По его словам, военные действия в страховых договорах практически всегда относятся к категории форс-мажоров. Такие риски не покрываются стандартными полисами. Исключения возможны лишь для крупных корпоративных клиентов, но для частных лиц подобного страхового покрытия не существует.
Этот ответ вызвал закономерную реплику другого зрителя: если страховая выплата невозможна, значит ли это, что и кредит в случае войны возвращать не придется?
Руководитель кредитования частных лиц банка Luminor Каспарс Лукачовс подчеркнул: ни кредит, ни страхование никуда не исчезают. В ситуации форс-мажора обязательства могут быть временно приостановлены, но не отменены.
«Происходит пауза на определенный период. Затем обстоятельства форс-мажора заканчиваются, и обязательства продолжают действовать. В каком объеме, на каких условиях и с участием ли государства — зависит от множества факторов», — пояснил он.
Таким образом, ключевая проблема заключается в том, что в экстремальной ситуации собственник недвижимости рискует остаться без дома и без страховой компенсации, но с сохраняющимся долгом перед банком. Гарантий, что убытки будут покрыты или обязательства списаны, сегодня не существует.