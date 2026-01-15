Там помогут! Подростков с зависимостями в Даугавпилсе приглашают в бесплатные группы поддержки
Даугавпилсское самоуправление предлагает бесплатный цикл занятий по психологической поддержке для молодежи в возрасте от 13 до 25 лет, которые сталкиваются с зависимостями или рискованным употреблением веществ и хотят получить поддержку.
Цикл состоит из пяти занятий, цель которых — помочь молодежи лучше понять себя, укрепить эмоциональную устойчивость и способствовать позитивным изменениям в повседневной жизни.
Занятия будут проходить в небольших группах, которые будет вести профессиональный психолог с опытом работы с молодежью, обещают в самоуправлении. Участники получат возможность в безопасной среде говорить о своих трудностях без осуждения, лучше понять свои эмоции и их влияние на поведение, освоить навыки преодоления стресса и установления границ, а также найти мотивацию для изменений.
«Групповой формат позволяет встретить других молодых людей с похожим опытом и почувствовать, что на этом пути не нужно быть одному», — подчеркивают организаторы занятий.
Преодоление зависимостей и формирование более здоровых привычек в одиночку часто бывает сложным, тогда как в поддерживающей группе это становится возможным, считают в самоуправлении. Эти занятия — не поучительные лекции, а беседы и практические задания, которые помогают честно заглянуть в себя, почувствовать себя лучше и поставить реальные, достижимые цели.
Занятия организуются в рамках реализации проекта «Здоровый и активный Даугавпилс».