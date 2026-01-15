Делегация Сейма Латвии прибыла в Киев: "У нас нет морального права оставлять Украину без внимания"

«У нас нет морального права оставлять Украину без внимания. Именно в самые холодные месяцы года украинский народ продолжает переживать тяжелые удары агрессора. Тысячи людей остаются без электричества, воды и тепла. Недопустимо, чтобы в Европе новости об Украине уходили на второй план. Каждый визит международных лидеров в Украину — это подтверждение для украинцев, что они не останутся одни, и будет сделано все, чтобы добиться справедливого мира», — подчеркнула председатель Сейма Дайга Миериня.