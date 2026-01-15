Делегация Сейма Латвии прибыла в Киев: "У нас нет морального права оставлять Украину без внимания"
Подтверждая неизменную поддержку охваченной войной стране, с визитом в Украину прибыла делегация Сейма.
«У нас нет морального права оставлять Украину без внимания. Именно в самые холодные месяцы года украинский народ продолжает переживать тяжелые удары агрессора. Тысячи людей остаются без электричества, воды и тепла. Недопустимо, чтобы в Европе новости об Украине уходили на второй план. Каждый визит международных лидеров в Украину — это подтверждение для украинцев, что они не останутся одни, и будет сделано все, чтобы добиться справедливого мира», — подчеркнула председатель Сейма Дайга Миериня.
В составе возглавляемой спикером делегации в Киев также прибыли заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева, председатель Комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце, председатель Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис, руководитель депутатской группы по содействию сотрудничеству с парламентом Украины Янис Скрастиньш, а также член группы Линда Лиепиня.
Делегация Сейма в Украине встретится с высшими должностными лицами государства, чтобы подтвердить поддержку и солидарность.
Январский визит в Украину — в самое темное и холодное время года — стал традицией, подтверждающей последовательную поддержку охваченной войной стране. Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года, и каждый январь делегация Сейма посещает Украину.
Латвия твердо поддерживает Украину и выступает за широкий международный отклик и помощь Украине в борьбе против агрессора. С первого дня войны Латвия оказывает Украине всестороннюю поддержку. Также Сейм ежегодно направляет средства, собранные в рамках рождественской благотворительной акции, на поддержку детей в Украине с начала полномасштабного вторжения России.