Операция за полцены: Минздрав вводит новую схему оплаты, чтобы сократить очереди на протезы

В число проблем входят также трудности с обеспечением своевременной реабилитации и последующего ухода, отсутствие клинических руководств в этой сфере и несоответствующая оплата лечения пациентов. Янка сообщила, что в этом году планируется разработать карту предоставления травматологических услуг и клинические руководства. На вопрос о том, в каких больницах будет сохранено оказание этих услуг, она ответила, что это станет известно после переговоров с медицинскими учреждениями, в том числе о специализации в области эндопротезирования. Национальная служба здравоохранения планирует изменить модель оплаты эндопротезирования крупных суставов, поскольку нынешняя система не соответствует современным потребностям здравоохранения и тариф не покрывает фактические расходы лечебных учреждений.