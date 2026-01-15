В Рижском роддоме за 10 дней родились сразу восемь пар близнецов
За десять дней в Рижском роддоме появились на свет восемь пар близнецов, говорится в информации учреждения.
За десять дней в Рижском роддоме родились четыре пары девочек-близнецов, три пары мальчиков-близнецов и одна разнополая пара близнецов.
Рижский роддом приглашает родителей близнецов, которым это необходимо, воспользоваться автокреслами, которые принесли другие родители (бывшие в употреблении). Эти автокресла доступны в роддоме.
Ранее сообщалось, что в прошлом году в Рижском роддоме родились 3722 новорожденных. Для сравнения: в 2024 году в учреждении появились на свет 3959 детей.
Из всех новорожденных в 2025 году 1763 были девочками и 1959 — мальчиками; в 2024 году родились 1958 девочек и 2001 мальчик.
Среди новорожденных 2025 года — 66 пар близнецов, а также тройня, родившаяся 21 марта.
Почти пятая часть — 19,8% семей, которые в прошлом году пополнились в Рижском роддоме, стали родителями третьего, четвертого, пятого, шестого или седьмого ребенка. Для сравнения: в 2024 году доля семей, в которых родился третий, четвертый, пятый или шестой ребенок, составляла 19%.
В прошлом году в роддоме родились также 100 украинских детей; всего с начала войны в учреждении появились на свет 364 украинских новорожденных.
Самым «плодотворным» месяцем в прошлом году был июль — тогда родились 366 детей. Самым богатым на рождения днем стало 21 августа, когда на свет появились 22 малыша.