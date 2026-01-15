Один из крупнейших операторов парковок Латвии сменил владельца: что планируют поменять
На латвийском рынке парковок готовятся заметные перемены: эстонская AО Ühisteenused купила одного из крупнейших игроков — Cityparks Latvia — и объявила о расширении в стране.
"Cityparks - это компания с большой долей рынка, которая работает в 12 городах Латвии. Мы рады вместе с ней выйти на парковочный рынок наших южных соседей. Ühisteenused - сильная компания с большим опытом, и расширение деятельности на новых рынках - вполне логичный шаг. Мы видим в Cityparks Latvia большой потенциал для расширения, который подкреплен нашим многолетним опытом в организации парковок и разработке технологических решений", - сказал глава Ühisteenused Хендо Приймяги.
В рамках расширения в Латвии будут внедрены цифровые решения Ühisteenused. С системами Cityparks будет интегрировано мобильное приложение Parkner, которое позволяет осуществлять бесконтактную парковку, находить парковочные места в режиме реального времени и предлагает удобное платежное решение.
"Это означает, что латвийские водители скоро смогут воспользоваться умным и безопасным цифровым решением, которое уже получило широкое распространение в Эстонии", - добавил Приймяги.
Основная деятельность Ühisteenused включает предоставление парковочных решений, организацию парковки на автостоянках и в крытых паркингах, регулирование дорожного движения и услуги по защите информации. В Эстонии Ühisteenused управляет 8 крытыми паркингами и более чем 1000 частных парковок по всей стране. Cityparks Latvija управляет более чем 160 частными парковками в 12 городах по всей Латвии.