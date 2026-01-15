Один из крупнейших операторов парковок Латвии сменил владельца: что планируют поменять

"Cityparks - это компания с большой долей рынка, которая работает в 12 городах Латвии. Мы рады вместе с ней выйти на парковочный рынок наших южных соседей. Ühisteenused - сильная компания с большим опытом, и расширение деятельности на новых рынках - вполне логичный шаг. Мы видим в Cityparks Latvia большой потенциал для расширения, который подкреплен нашим многолетним опытом в организации парковок и разработке технологических решений", - сказал глава Ühisteenused Хендо Приймяги.