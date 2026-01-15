Антилидер списка: как 22-летний латвиец умудрился нарушить ПДД 436 раз за год?

В целом с 1 июля 2020 года он совершил как минимум 599 нарушений, а сумма накопленных им штрафов достигла 83 180 евро. Вторым в списке идет мужчина 1991 года рождения, совершивший 67 нарушений, далее - мужчина 1983 года рождения (62 нарушения) и мужчина 1988 года рождения (59 нарушений), а пятое место занимает мужчина 1974 года рождения, совершивший в течение 2025 года 55 нарушений. Полиция напоминает, что запрет на использование водительских прав применяется за определенное количество штрафных пунктов, однако они начисляются не за каждое нарушение, поэтому не установлено конкретного количества нарушений, когда водитель лишается прав.