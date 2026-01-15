Русскоязычное радио в Латвии исчезнет совсем? У главы NEPLP уже есть план

Согласно предложению, лицензии на радиовещание на русском языке больше не будут продлеваться, а последняя из них истечет в 2034 году. По мнению Аболиньша, это единственный разумный и юридически корректный способ постепенно отказаться от использования русского языка в радиовещании, сообщает LSM+.