МВД предупреждает: Еврокомиссия может отказать Латвии в особом статусе

В первую категорию входят четыре страны - Кипр, Греция, Италия и Испания. Механизм солидарности предусматривает три направления действий: перераспределение ищущих убежища в другие страны, финансовые взносы и альтернативные меры. Взносы каждой страны рассчитаны на основе численности населения и ВВП. Для Латвии взнос в этом году составит 1,36 млн евро и планируется, что она использует эти средства на предоставление альтернативных мер поддержки. Однако Латвия считает, что уже является страной со значительной миграционной ситуацией и должна быть отнесена к третьей категории, включенные в которую страны могут претендовать на исключения.