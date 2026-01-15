В Латвии утром зафиксировали мороз в -20,7: где было холоднее всего в 5 утра
Пока Рига просыпалась при -10 и начинающемся снегопаде, на востоке страны мороз уже пробил отметку -20: в Дагде зафиксировали -20,7.
В четверг в 5:00 температура воздуха в Латвии составляла от -6…-7 градусов на западном побережье Курземе до -20,7 градуса в Дагде, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
По всей Латгалии, а также местами в Видземе и Селии утро оказалось холоднее -15 градусов.
Высота снежного покрова на метеостанциях — от 5–7 сантиметров на Колке, в Мерсрагcе, Даугавгриве, Айнажи и Руйиене до 22–24 сантиметров в Руцаве, Стенде, Зосенах, Гулбене, Дагде и Пиедруе (Краславский край).
За последние сутки больше всего снега прибавилось — на пять сантиметров — на наблюдательных станциях в Вентспилсе и Стенде. В Вентспилсском порту высота снежного покрова выросла с 12 до 17 сантиметров, на метеостанции в Стенде — с 18 до 23 сантиметров.
Максимальная температура воздуха в среду в сети наблюдений была от -5 градусов в Колке до -9,7 градуса в Алуксне.
Самая высокая температура воздуха в Европе 14 января составила +19…+20 градусов — в Испании, Франции и Италии. Самая низкая температура в ночь на четверг — -26 градусов в Беларуси и -30 градусов в России.