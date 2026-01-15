В Латвии утром зафиксировали мороз в -20,7: где было холоднее всего в 5 утра

За последние сутки больше всего снега прибавилось — на пять сантиметров — на наблюдательных станциях в Вентспилсе и Стенде. В Вентспилсском порту высота снежного покрова выросла с 12 до 17 сантиметров, на метеостанции в Стенде — с 18 до 23 сантиметров.