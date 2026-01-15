В Латвии
Сегодня 09:09
В четверг местами пройдет небольшой снег
В четверг местами, главным образом в центральных регионах страны, пройдет небольшой снег, прогнозируют синоптики.
В Латгале и на востоке Видземе день будет солнечным, на остальной части территории страны ожидается облачная погода. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит от 0...-5 градусов в Курземе до -11...-14 градусов на востоке страны.
В Риге ожидается облачность с небольшим снегом. Температура воздуха в столице составит -7...-8 градусов.