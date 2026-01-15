В четверг местами пройдет небольшой снег

В Латгале и на востоке Видземе день будет солнечным, на остальной части территории страны ожидается облачная погода. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит от 0...-5 градусов в Курземе до -11...-14 градусов на востоке страны.