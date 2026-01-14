Выжили только двое: деревянный дом под Екабпилсом сгорел дотла вместе с жительницей

«Сначала она вместе с нами пила. Она упала, я стащил ее с печки. Тогда еще не горело. Мы выпили. Каждый пошел на свою кровать. Проснулись, когда уже все было в дыму. Я вытащил ее с кровати и сказал, что надо бежать, но кругом дым. Электричества у нас не было. Она жгла свечи. “Крутку” крутила из газет, но из-за этого не могло быть. Я печь перемуровывал. Грохот был страшный», — рассказывают Ивар и Игорь.