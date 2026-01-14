Выжили только двое: деревянный дом под Екабпилсом сгорел дотла вместе с жительницей
В окрестностях Екабпилса сгорел частный дом, и, к сожалению, вместе с ним его жительница. По версии соседей, в день пожара в доме была посиделка с алкоголем, после которой произошла ссора, а затем вспыхнул огонь. Из всего дома устояли только сложенные из кирпича печь и дымоход.
Государственная полиция начала уголовный процесс, в рамках которого выяснят, из-за чего начался пожар. Местные жители рассказывают, что в день возгорания в доме была вечеринка, во время которой присутсвующие употребляли алкоголь. Затем вспыхнула ссора, а спустя некоторое время появились языки пламени, сообщает «Degpunktā».
«Женщина упала на плиту. Один из товарищей вызвал скорую. Пока он ходил звонить, дом начал гореть. Соседи позвонили в Государственную пожарно-спасательную службу», — рассказывает сосед.
Хозяин дома Игорь пока живет в квартире соседа Ивара. Мужчины хорошо помнят и то, как началась посиделка у Игоря, и то, насколько стремительно развивались дальнейшие события. Женщина, которая находилась с ними, и в обычной жизни жила в теперь уже уничтоженном доме: у каждого была своя комната, но кухня была общая.
«Сначала она вместе с нами пила. Она упала, я стащил ее с печки. Тогда еще не горело. Мы выпили. Каждый пошел на свою кровать. Проснулись, когда уже все было в дыму. Я вытащил ее с кровати и сказал, что надо бежать, но кругом дым. Электричества у нас не было. Она жгла свечи. “Крутку” крутила из газет, но из-за этого не могло быть. Я печь перемуровывал. Грохот был страшный», — рассказывают Ивар и Игорь.
Внутри, на стенах дома, были закреплены картонные коробки, чтобы дольше удерживать тепло, но в этой ситуации они лишь ускорили распространение огня. Мужчины признают, что такое употребление алкоголя для них было своего рода ритуалом, но теперь придется задуматься, к каким последствиям это может привести: «12 бутылок вина покупаем с каждой пенсии. На два дня хорошо. “Агдам” 19 градусов. В первый день больше можно выпить, на следующий — уже меньше нужно. Остальной месяц — трезвые. Никто ведь не может предугадать, как у кого пойдет. Сейчас не пьем».
Скорее всего, еще какое-то время оба приятеля будут жить вместе, пока Игорь не найдет другое жилье.