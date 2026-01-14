С 2026 года премии госслужащим должны стать меньше, но есть и исключения

Правительство решило, что в 2026 году размер доплат в государственных и муниципальных учреждениях будет сокращен на 10% - вместо максимальных 30% будут присуждаться только 20%. Они смогут быть присуждены должностным лицам, замещающим отсутствующего коллегу, выполняющим дополнительные обязанности или вносящим существенный вклад в достижение стратегических целей учреждения. Потолок премий для прокуроров также будет снижен до 20%, в том числе в случаях, когда они заменяют других или проходят стажировку на более высокой должности.