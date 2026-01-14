Бывшая министр здравоохранения Илзе Винькеле отправится работать в реабилитационный центр

Министерство здравоохранения отмечает, что у Винькеле обширный профессиональный опыт в сфере здравоохранения как в государственном, так и в частном секторе. В последние годы она работала в Государственном агентстве лекарств и является преподавателем Медицинского колледжа Красного Креста Рижского университета Страдиня. Кроме того, Винкеле участвовала в работе предприятия Министерства здравоохранения Украины «Украинские медицинские закупки».