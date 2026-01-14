Бывшая министр здравоохранения Илзе Винькеле отправится работать в реабилитационный центр
Илзе Винькеле назначена председателем правления Национального реабилитационного центра «Вайвари», где она начнет работать с 23 января, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Решение о назначении Винькеле было принято в среду, 14 января. Новая руководительница выбрана по итогам открытого конкурса, на который поступило 10 заявок на должность председателя правления.
Министерство здравоохранения отмечает, что у Винькеле обширный профессиональный опыт в сфере здравоохранения как в государственном, так и в частном секторе. В последние годы она работала в Государственном агентстве лекарств и является преподавателем Медицинского колледжа Красного Креста Рижского университета Страдиня. Кроме того, Винкеле участвовала в работе предприятия Министерства здравоохранения Украины «Украинские медицинские закупки».
Винькеле обозначила свои стратегические приоритеты: улучшение управленческих процессов и расширение функций методического центра. Планируется создание интегрированных моделей реабилитационных услуг совместно с Государственным агентством социальной интеграции и больницами, а также расширение доступности амбулаторной реабилитации. Кроме того, предполагается развитие концепции «тренировочного дома», который поможет пациентам освоить навыки самоухода.
Отбор кандидатов проводила номинационная комиссия, в состав которой входили представители Министерства здравоохранения, Государственной канцелярии, а также независимые эксперты из Латвийской ассоциации молодых врачей и Латвийского общества врачей.