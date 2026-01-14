До -20 ночью и местами снег: синоптики о погоде в четверг

Днем в Латгале и на востоке Видземе будет светить солнце, а на остальной территории страны ожидается облачная погода с небольшим снегом. Температура воздуха составит от 0...-5 градусов в Курземе до -11…-14 градусов в Латгале. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-восточный ветер, ночью порывами 8-13 метров в секунду.