Дрель и "болгарка" ценой в 2065 евро: в Агенскалнсе раскрыта дерзкая кража из подвала
8 января этого года правоохранители задержали двух мужчин сразу после совершения кражи — они обокрали кладовую в подвале жилого дома в Агенскалнсе. По факту начат уголовный процесс, а задержанным избрана мера пресечения — арест.
По данным полиции, 8 января двое злоумышленников в Агенскалнсе отжали входную дверь в подъезд жилого дома и спустились в подвал. Из кладовой они похитили дрель и углошлифовальную машину (болгарку) общей стоимостью 2065 евро. После кражи мужчины покинули подвал и попытались скрыться. Однако вскоре после происшествия сотрудники 2-го бюро (2-го отдела) Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции задержали подозреваемых. Похищенное имущество удалось вернуть.
Один из задержанных родился в 1998 году, второй — в 1985-м. Оба уже ранее привлекались к ответственности за имущественные преступления. 9 января им была избрана мера пресечения — арест.
Уголовный процесс начат по части третьей статьи 175 Уголовного закона — за кражу с проникновением в квартиру или другое помещение либо кражу из хранилища. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, кратковременного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа — с конфискацией имущества либо без нее.
Кроме того, дело квалифицировано по части первой статьи 185 Уголовного закона — за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, кратковременного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа.
Госполиция напоминает: ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.