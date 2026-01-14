Дрель и "болгарка" ценой в 2065 евро: в Агенскалнсе раскрыта дерзкая кража из подвала

Уголовный процесс начат по части третьей статьи 175 Уголовного закона — за кражу с проникновением в квартиру или другое помещение либо кражу из хранилища. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, кратковременного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа — с конфискацией имущества либо без нее.