На пароме Таллин - Хельсинки погиб пассажир; полиция расследует произошедшее как убийство
фото: Pexels.com
Иллюстративное фото.
В мире

Отдел новостей

Otkrito.lv

«Сегодня вечером на судне компании Viking Line произошло нечто необычное», — сообщил редакции Jauns.lv пассажир парома, который видел работу спасательных служб. По словам пресс-секретаря судоходной компании, инцидент расследуется.

В сообщении, направленном в редакцию, говорится, что на паром Viking Xprs, прибывшем из Таллина в Хельсинки около 19:30, в 19:47 прибыли спасатели, несколько полицейских автомобилей и скорая помощь.

«Все они находились у рампы автомобильной палубы, однако, к сожалению, неизвестно, что именно произошло», — говорится в сообщении, направленном в редакцию.

Пресс-секретарь Viking Line Йоханна Бойер-Сванстрем сообщила, что на внешней палубе судна Viking Xprs в результате несчастного случая пострадал один человек. «Инцидент расследуется», — отметила Бойер-Сванстрем.

Издание Iltalehti сообщает, что упавший человек погиб, а полиция расследует произошедшее как убийство.

