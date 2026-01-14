Эстония готовит неприятный сюрприз для всех воевавших в Украине россиян
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призывает распространить запрет на въезд в Шенгенскую зону на всех российских бойцов, участвовавших в войне против Украины.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна считает, что запрет на въезд в Шенгенскую зону должен распространяться на всех российских бойцов. На прошлой неделе Эстония ввела бессрочный запрет на въезд в Шенгенскую зону в отношении 261 бойца из состава российских агрессорских войск, участвовавшего в агрессии против Украины.
Цель Эстонии — распространить шенгенский запрет на всех, кто воевал на стороне России в Украине, и для этого странам необходимо наладить более тесное сотрудничество.
«На стороне России против Украины воевали более миллиона российских граждан, – сказал Цахкна. – Среди них есть осужденные преступники, отправленные на фронт из тюрем, и лица с явными антиевропейскими настроениями».
Цахкна подчеркнул, что их возможные поездки по Шенгенской зоне или переезд сюда на постоянное жительство представляют угрозу как с криминальной точки зрения, так и для безопасности, поскольку бывшие бойцы являются подходящим резервом для вербовки российскими спецслужбами, которые могут использовать их для совершения диверсий, ведения подрывной деятельности и участия в организованной преступности на территории Европы.
«Лицам, участвовавшим в агрессивной войне России против Украины, нет места в свободной Европе. Мы обязаны защищать безопасность наших людей и общества, и поэтому необходимо ввести единый запрет на выдачу шенгенских виз и видов на жительство в ЕС для всех, кто воевал на стороне России», – сказал Цахкна.
«Такой шаг также несет в себе важный политический сигнал о повышении цены агрессии: участие в агрессивной войне влечет за собой конкретные долгосрочные последствия. Это важный шаг для обеспечения долгосрочной безопасности Европы, – подчеркнул Цахкна. – Я подниму вопрос о необходимости этой меры на следующей встрече министров иностранных дел ЕС в конце января и на своих ближайших двусторонних встречах с главами МИД европейских стран».