Что скрывали территориальные планы Бауски и Прейли - и почему их приостановили
Раймонд Чударс приостановил часть планировок Бауски и Прейли из‑за необоснованных ограничений.
Что скрывали территориальные планы Бауски и Прейли - и почему их приостановили

Министр умного управления распорядился частично приостановить территориальные планировки Баускского и Прейльского краев, поскольку выявленные в них ограничения на развитие возобновляемых источников энергии и коммерческой деятельности признаны необоснованными и противоречащими государственным целям.

На этой неделе Министерство умного управления и регионального развития (МУУРР) сообщило, что министр Раймонд Чударс распорядился частично приостановить действие территориальных планировок в Баускском и Прейльском краях. Причиной стали существенные правовые и содержательные недостатки в отдельных частях документа, которые без достаточных данных, исследований и правового обоснования налагают несоразмерные ограничения на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), коммерческую деятельность и осуществление частных прав, сообщает Latvijas Avīze.

Хотя руководитель МУУРР считает, что самоуправления обладают большой свободой действий в области территориального планирования, они не должны вводить нечеткие, необоснованные или чрезмерные запреты, которые существенно ограничивают права отдельных лиц на собственность и препятствуют достижению общих государственных целей. Министерство, изучив планы Прейльского и Баускского самоуправлений, пришло к выводу, что установленные в них ограничения несовместимы с экономической специализацией, определенной в стратегиях устойчивого развития обоих краев и ориентированных на производство ВИЭ.

Государственная политика также поддерживает производство возобновляемой энергии. В свою очередь, планы содержат решения, которые значительно ограничивают развитие возобновляемой энергетики и противоречат государственным целям укрепления энергетической независимости и перехода к возобновляемым источникам.

Министерство также выявило существенные несоответствия в правилах застройки и графической части плана. Министерство пришло к выводу о том, что установлены широкие запреты и ограничения на размещение ветроэлектростанций и солнечных электростанций даже на территориях, где государственное регулирование разрешает такое развитие. В том числе для отдельных территорий установлены специальные условия, запрещающие производство возобновляемой энергии в том числе для собственного потребления. Министерство считает, что запреты не обоснованы данными и несоразмерны, поскольку в ряде случаев положения сформулированы неопределенно, с субъективно интерпретированными критериями.

Что будет означать "частичная приостановка" планировки? Это означает, что положения не будут применяться до тех пор, пока самоуравление само их не отменит или пока не вступит в силу решение Конституционного суда, который признает распоряжение министра обоснованным (полностью или частично) или необоснованным (полностью или частично), заявила представитель МУУРР Илзе Жунде.

