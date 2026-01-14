Что скрывали территориальные планы Бауски и Прейли - и почему их приостановили

Министерство также выявило существенные несоответствия в правилах застройки и графической части плана. Министерство пришло к выводу о том, что установлены широкие запреты и ограничения на размещение ветроэлектростанций и солнечных электростанций даже на территориях, где государственное регулирование разрешает такое развитие. В том числе для отдельных территорий установлены специальные условия, запрещающие производство возобновляемой энергии в том числе для собственного потребления. Министерство считает, что запреты не обоснованы данными и несоразмерны, поскольку в ряде случаев положения сформулированы неопределенно, с субъективно интерпретированными критериями.