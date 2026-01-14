Обещание выполнено: во всех автобусах до аэропорта "Рига" появились полки для чемоданов

В течение этого времени сотрудники Rīgas Satiksme наблюдали, как нововведение используется на практике, и собирали отзывы пассажиров. По итогам тестирования было принято решение распространить удачное решение на все автобусы, курсирующие по маршруту 22. «Все автобусы в аэропорт теперь оборудованы местами для чемоданов. Мы создали их в наших мастерских, чтобы у постоянных спутников пассажиров — чемоданов — во время поездки было свое место», — говорится в сообщении компании.