Дети вышли на тонкий лед Даугавы: спасатели предотвратили трагедию

Слой льда на водоемах неоднороден - он может быть толще у берегов, но тоньше в середине водоема. Кроме того, лед будет тоньше в местах, где есть течение, подводные родники, притоки, камыши, у мостов. Снежный покров может создать ложное впечатление, что лед достаточно толстый, чтобы выдержать вес человека. Поэтому даже при длительных низких температурах слой льда на водоемах будет неравномерным, и существует риск его пролома, подчеркивают спасатели.