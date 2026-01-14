Дети вышли на тонкий лед Даугавы: спасатели предотвратили трагедию
В Риге спасатели сняли с льда Даугавы двух детей, оказавшихся в опасной ситуации. В Государственной пожарно-спасательной службе напоминают, что лед на крупных реках остается неравномерным и призывают взрослых активнее говорить с детьми о безопасности у водоемов.
Спасатели во вторник помогли двум детям, находившимся на льду Даугавы в Риге, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD). С помощью спасательной доски спасатели доставили детей на берег и передали их муниципальной полиции.
VUGD призывает родителей и учебные заведения обсудить с детьми вопросы безопасности вблизи водоемов, поскольку такая большая река, как Даугава, пока не полностью замерзла. Дети не могут объективно оценить толщину льда и его несущую способность, поэтому даже во вроде бы безопасных местах существует высокий риск провалиться под лед.
Слой льда на водоемах неоднороден - он может быть толще у берегов, но тоньше в середине водоема. Кроме того, лед будет тоньше в местах, где есть течение, подводные родники, притоки, камыши, у мостов. Снежный покров может создать ложное впечатление, что лед достаточно толстый, чтобы выдержать вес человека. Поэтому даже при длительных низких температурах слой льда на водоемах будет неравномерным, и существует риск его пролома, подчеркивают спасатели.
За прошедшие сутки служба получила 47 вызовов — 11 на тушение пожаров, 22 на спасательные работы, а 14 вызовов были ложными.