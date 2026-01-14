В Риге началось строительство нового жилого квартала за 32 млн евро: запланированы пять многоквартирных домов
В Риге на улице Юглас началось строительство нового жилого квартала: проект предусматривает возведение пяти энергоэффективных многоквартирных домов и создание 233 квартир. Общий объем инвестиций оценивается в 32 млн евро, завершить работы планируется до конца 2029 года.
Девелопер недвижимости Kaamos начал строительство масштабного жилого квартала Riiti на улице Юглас, 11 в Риге. В рамках проекта появятся пять современных многоквартирных домов почти нулевого энергопотребления высотой от четырех до девяти этажей. Они будут расположены недалеко от озера Юглас, при этом сохранят удобный доступ к городской инфраструктуре. В реализацию проекта будет вложено 32 миллиона евро, а строительные работы выполнит строительная компания группы Kaamos — Kaamos Construction. Завершить квартал планируется до конца 2029 года.
Всего в жилом квартале Riiti планируется построить 233 квартиры высокого качества в скандинавском дизайне — от двух до четырех комнат, площадью от 42 до 153 квадратных метров. Как и в других проектах Kaamos, в новых энергоэффективных домах класса A будут окна с тройным остеклением, теплые полы с возможностью индивидуально регулировать температуру в помещениях, а также контролируемые самими жильцами вентиляционные установки с рекуперацией, что обеспечит более низкие коммунальные расходы. В каждой квартире будет балкон или терраса, ощущение простора создадут потолки высотой 2,7 м и большие окна. Квартиры будут с полной внутренней отделкой, при этом владельцы смогут выбрать одну из четырех коллекций интерьерной отделки. Размещенные на крышах солнечные панели позволят использовать в эксплуатации зданий и возобновляемую энергию.
Жилой квартал будет огорожен и включит тщательно продуманное благоустройство для отдыха всей семьи. Здесь предусмотрены несколько детских площадок и прогулочная зона, вместе формирующие большую территорию, где детям будет безопасно проводить время, а также место для пикников. Общий для всех зданий внутренний двор создаст ощущение общности, а часть квартир с частными садами позволит наслаждаться большим спокойствием и приватностью.
На территории проекта будет более 200 парковочных мест, часть из которых будет оборудована возможностью зарядки электромобилей. Запланированы также выразительные озеленение и посадки, зона с современными уличными тренажерами, велопарковки и станция для ремонта велосипедов.