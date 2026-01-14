В Риге началось строительство нового жилого квартала за 32 млн евро: запланированы пять многоквартирных домов

Всего в жилом квартале Riiti планируется построить 233 квартиры высокого качества в скандинавском дизайне — от двух до четырех комнат, площадью от 42 до 153 квадратных метров. Как и в других проектах Kaamos, в новых энергоэффективных домах класса A будут окна с тройным остеклением, теплые полы с возможностью индивидуально регулировать температуру в помещениях, а также контролируемые самими жильцами вентиляционные установки с рекуперацией, что обеспечит более низкие коммунальные расходы. В каждой квартире будет балкон или терраса, ощущение простора создадут потолки высотой 2,7 м и большие окна. Квартиры будут с полной внутренней отделкой, при этом владельцы смогут выбрать одну из четырех коллекций интерьерной отделки. Размещенные на крышах солнечные панели позволят использовать в эксплуатации зданий и возобновляемую энергию.