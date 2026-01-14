Фермеры предупреждают - действия депутатов могут снова привести к росту цен на местные продукты

Из-за возражений представителей сельскохозяйственной, лесной отраслей, грузоперевозчиков и предпринимательских организаций поправки к закону о пошлине за пользование автодорогами, одобренные Сеймом в декабре прошлого года, будут рассматриваться повторно, так как президент Эдгар Ринкевич их не провозгласил и передал на доработку. "Спасибо президенту за то, что он очень внимательно следит за происходящим в законодательстве, охватывая при этом все сферы. Понятно, что госбюджету не хватает средств и борьба за финансирование своего ведомства ведется постоянно, но есть же приоритеты. Навязывать фермерам более высокие издержки, в то время как они уже по сути третий год подряд находятся в очень сложных условиях не по своей вине, а из-за климатических факторов, нелогично", - сказал председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис.