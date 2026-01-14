До -20 градусов ночью: синоптики обещают солнечные выходные

В четверг и пятницу солнце будет светить в Латгале, в других регионах страны будет много облаков и местами небольшой снег, а в субботу и воскресенье солнечная погода возможна на всей территории Латвии. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер.