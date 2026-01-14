111 молодых людей начинают службу в первом призыве СГО этого года, больше половины - добровольцы

Минобороны призывает граждан Латвии в возрасте от 18 до 27 лет до 14 января добровольно подать заявку на СГО, которая начнется в июле этого года. Служба будет осуществляться в шести местах: в механизированной пехотной бригаде сухопутных войск в Адажи, военной полиции в Адажи, дивизионе противовоздушной обороны ВВС в Лиелварде, 25-м батальоне боевой поддержки Земессардзе в Алуксне, 36-м батальоне боевой поддержки Земессардзе в Лузнаве и 45-м батальоне боевого обеспечения Земессардзе на военной базе "Межайне" в Скрунде.