Депрессия, развод и фатальный шаг: как нерешенные проблемы мужчины привели к трагедии в Валмиере
Под окнами одного из многоквартирных домов Валмиеры были видны следы пепла: его высыпали спасатели с первого этажа после того, как потушили пожар в квартире, где загорелась мусорная емкость. По предварительной информации, мужчина сделал это намеренно, чтобы уйти из жизни. В квартиру, где произошла трагедия, съемочную группу «Degpunktā» впустила мать мужчины.
«Вчера тут было столько людей, что я вообще ничего не понимала. Я даже не была в этой комнате, потому что он тут лежал, мне не разрешали ничего трогать», — рассказывает женщина.
Cо слезами она вспоминает, что увидела, когда пришла к сыну:
«Я приехала около двух часов дня и не могла открыть эти двери. А он, оказывается, стоял тут на коленях, а голова была на краю. И так он лежал, прижав дверь ногами. Я не могла попасть внутрь. Я уже почувствовала, что что-то не так, и побежала в полицию».
Примерно через десять минут женщина вернулась вместе с оперативными службами. В квартире уже ощущался запах дыма. Спасатели вскрыли дверь, но помогать мужчине было поздно. По словам матери, в тот момент дома он находился один: его подруга ушла на работу рано утром.
Женщина признает, что произошедшее, по ее мнению, не было случайностью. Она говорит, что у сына были сложные периоды и накопившиеся проблемы, а также эпизоды, когда он отказывался признавать, что ему нужна помощь. «У него жизнь сложилась нехорошая: один проступок за другим, развод, депрессия. Ему фактически надо было лечиться. (DP: Он пытался просить помощи?) Нет, он не признавал, что с ним что-то не так», — говорит мать.
Она добавляет, что теперь много размышляет о том, что привело к трагедии: «Я сама все анализирую и думаю — почему, почему, почему… Но мы его больше осуждали и ругали, чем помогали. Так бывает в жизни».
На вскрытии женщине сообщат официальную причину смерти.