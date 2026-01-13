Депрессия, развод и фатальный шаг: как нерешенные проблемы мужчины привели к трагедии в Валмиере

Женщина признает, что произошедшее, по ее мнению, не было случайностью. Она говорит, что у сына были сложные периоды и накопившиеся проблемы, а также эпизоды, когда он отказывался признавать, что ему нужна помощь. «У него жизнь сложилась нехорошая: один проступок за другим, развод, депрессия. Ему фактически надо было лечиться. (DP: Он пытался просить помощи?) Нет, он не признавал, что с ним что-то не так», — говорит мать.