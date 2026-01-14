В латвийских тюрьмах внедрят E-lieta.
В Латвии
Сегодня 05:11
Цифровизация за решеткой: заключенные Латвии получат доступ к порталу E-lieta
До января следующего года в рамках пилотного проекта в местах лишения свободы постепенно обеспечат доступ к порталу E-lieta, предусматривают изменения, одобренные правительством во вторник.
С января 2027 года доступ к порталу будет обеспечен всем заключенным.
Одно из решений совместного использования платформы E-lieta — портал, который дает участвующему в процессе лицу возможность выбрать его как способ связи с лицом, ведущим процесс, или судом. Портал E-lieta позволяет ознакомиться с информацией, а также выбрать и заполнить определенные виды форм, тем самым существенно облегчая более быстрое и удобное осуществление своих прав.
Одновременно портал E-lieta делает процессы более прозрачными, эффективными и менее затратными.
Согласно закону участвующее в процессе лицо получает доступ к данным E-lieta и вводит данные в соответствии с процессуальными нормативными актами.