Цифровизация за решеткой: заключенные Латвии получат доступ к порталу E-lieta

Одно из решений совместного использования платформы E-lieta — портал, который дает участвующему в процессе лицу возможность выбрать его как способ связи с лицом, ведущим процесс, или судом. Портал E-lieta позволяет ознакомиться с информацией, а также выбрать и заполнить определенные виды форм, тем самым существенно облегчая более быстрое и удобное осуществление своих прав.