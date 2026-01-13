Аварии и происшествия
Сегодня 18:04
ВИДЕО: в Риге у "Детского мира" произошло столкновение трамвая и легкового автомобиля
Сегодня в центре Риги, на перекрестке улиц Кр.Барона и Матиса, недалеко от торгового центра «Детский мир», произошло столкновение трамвая и легкового автомобиля, сообщил очевидец происшествия.
В аварии участвовали трамвай 11-го маршрута и легковой автомобиль марки Volvo.
После столкновения движение трамваев на улице Кр.Барона на некоторое время было заблокировано, в результате чего образовалась очередь общественного транспорта. В настоящее время движение восстановлено, однако Rīgas satiksme призывает пассажиров учитывать возможные задержки общественного транспорта и следить за актуальной информацией.
Обстоятельства происшествия выясняются.