Подделки, которые могут убить: проблема фальшивых лекарств в Латвии становится острее

Прошлым летом Госполиция задержала в связи с незаконным распространением медикаментов восемь человек, которые действовали в составе организованной группы. В распоряжение полиции поступила информация о незаконном распространении медикаментов, в том числе различных препаратов из группы анаболических стероидов, которые внесены в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства. В ходе расследования было установлено, что препараты продавались нелегально, их происхождение и условия хранения невозможно было отследить. С целью реализации лекарств эти лица создали интернет-магазин, а также распространяли медикаменты через знакомых. Препараты неизвестного происхождения хранились на нескольких складах в центре Риги, Латгальском предместье и Пурвциемсе, а также по месту жительства подозреваемых и в их автомобилях.