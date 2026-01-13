Минблаг Латвии организовал дополнительную помощь приемным детям и их опекунам. О чем идет речь?
Как сообщает Министерство благосостояния, с 2026 года семьям опекунов и усыновителей, а также находящимся под их опекой детям доступна более широкая поддержка, основанная на индивидуальных потребностях.
Центры поддержки внесемейного ухода в дальнейшем будут обеспечивать не только консультации психолога и социального работника и занятия в группах поддержки, но и услуги других специалистов, которые до сих пор были доступны только приемным семьям.
Это предусмотрено изменениями в правилах Кабинета министров «Правила центра поддержки внесемейного ухода», утвержденными на заседании правительства 13 января текущего года. В дальнейшем опекуны и усыновители смогут получать, например, консультации и услуги канистерапии, логопеда и других специалистов по поддержке, которые помогут способствовать развитию детей, их эмоциональному благополучию и укреплению стабильности семьи.
«В условиях, когда в Латвии сокращается число детей, ответственность государства за каждого ребенка становится еще более значимой. В 2026 году, инвестируя 0,7 миллиона евро, мы обеспечим более широкий и адаптированный к индивидуальным потребностям объем поддержки более чем для 1100 опекунов и 520 усыновителей. Эти услуги помогут семьям своевременно решать вопросы развития и благополучия детей, укрепляя как самих детей, так и семьи, которые выбрали воспитывать их в Латвии», - комментирует министр благосостояния Рейнис Узулниекс.