Минблаг Латвии организовал дополнительную помощь приемным детям и их опекунам. О чем идет речь?

«В условиях, когда в Латвии сокращается число детей, ответственность государства за каждого ребенка становится еще более значимой. В 2026 году, инвестируя 0,7 миллиона евро, мы обеспечим более широкий и адаптированный к индивидуальным потребностям объем поддержки более чем для 1100 опекунов и 520 усыновителей. Эти услуги помогут семьям своевременно решать вопросы развития и благополучия детей, укрепляя как самих детей, так и семьи, которые выбрали воспитывать их в Латвии», - комментирует министр благосостояния Рейнис Узулниекс.