Среди латвийцев стремительно набирает популярность новый способ заработать

По данным Госказны, в 2025 году вложения латвийцев в сберегательные облигации почти на 50 млн евро превысили объем погашения (274 млн евро) - люди приобрели новые сберегательные облигации на сумму 323 млн евро. В настоящее время число инвесторов приближается к 7,9 тыс. - это больше, чем в середине прошлого года (7,5 тыс.), но меньше, чем позапрошлым летом, когда в сберегательные облигации инвестировали более 7,9 тыс. частных лиц.